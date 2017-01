Peder ble forfulgt av politiet i Vest-Sahara:

Saken oppdateres.

Studentene Peder Østring fra Namdalseid og Sofie Brunvoll fra Moss har siden 8. januar reist rundt i Marokko. På turen ville de også reise sørover til Vest-Sahara for å lære mer om situasjonen i landet.

Landet beskrives som Afrikas siste uløste kolonispørsmål , og deler av territoriet er okkupert av Marokko. Det fikk de to norske studentene føle på kroppen kort tid etter at de ankom hovedstaden El Aaiun.

- Jeg kjørte en leiebil på vei til et møte da vi møtte en lokal mann som sa at vi ble skygget, altså forfulgt. Det føltes som en James Bond-film, fordi vi måtte prøve å miste han som fulgte etter oss på en scooter, forteller Østring.

Tok passene

Han tror mannen som fulgte etter dem kan ha vært en spaner. Vel fremme i huset hvor studentene skulle møte lokale innbyggere, saharawier, gikk det ikke mer enn et kvarters tid før nærmere ti sivile politimenn sto på døra. Politiet beslagla passene til Østring og Brunvoll, og forlangte at de kjørte etter dem tilbake mot grensen.

- Vi ble fulgt av til sammen åtte sivile politibiler ut av byen. De tok bilder av oss, filmet og det ble masse oppstyr, sier Østring.

Når Adresseavisen ringer cirka 13.13 norsk tid på lørdag er de to ankommet grensen til Marokko. Fortsatt holdes de under oppsikt av tre politipatruljer.

- Det er foreløpig usikkert om vi er kastet ut av byen eller landet, sier Østring. Politiet har heller ikke gitt noen begrunnelse for utkastelsen, annet enn at de «følger ordre», forklarer han. De norske studentene planlegger å be det marokkanske innenriksdepartementet om en bedre begrunnelse for hvorfor de ble utvist.

LES OGSÅ: Vennegruppe for Vest-Sahara på Stortinget

Var forberedt

Østring har tidligere vært internasjonalt ansvarlig i Rød Ungdom. Han har reist mye, men aldri opplevd liknende situasjon som i Vest-Sahara på lørdag.

- Sofie, som jeg reiser sammen med, har vært i Palestina tidligere og blitt utsatt for avhør på vei inn. Men vi har ikke opplevd noe slik, å bli utvist, sier Østring.

Til tross for et ubehagelig møte med marokkansk politi var nordmennene forberedt på en slik situasjon. Det er nemlig ikke første gang reisende blir nektet inngang eller sendt ut av landet. I januar i fjor omtalte Adresseavisen 16 studenter som ble utvist fra hovedstaden.

- Jeg fikk høre hva som var skjedd med andre, så vi var forberedt. Men det var likevel veldig ekkelt og ubehagelig, sier Østring.

LES OGSÅ: Seks fra Trøndelag deportert fra Vest-Sahara

Engasjert i saken

Rød Ungdom og Støttekomiteen for Vest-Sahara har bistått med planlegging av turen, og var i kommunikasjon med studentene under hele utkastelsesprosessen.

- Vi jobber med flere internasjonale kontakter og var klar over at de kunne bli kastet ut, sier Gyro F. Fjermedal i Rød Ungdom.

Hun forteller at en folkeavstemning i Vest-Sahara er en sak mange norske ungdomspartier er engasjert i.

LES OGSÅ: – Marokko har brutt våpenhvilen for Vest-Sahara

Angrer ikke

Østring angrer imidlertid ikke på at han tok turen til Vest-Sahara.

- Nei. Så lenge denne politikken fortsetter fra marokkansk side. At de forhindrer folkeavstemming og okkuperer Vest-Sahara, da må man gjøre det man kan for å sette fokus på saken og for å kjempe for demokrati og ytringsfrihet i landet, sier Østring.

Han skal nå tilbake til Marokko for å følge en omfattende rettsak mot flere saharawier.

- Er det trygt for dere i Marokko?

- Det vet vi ikke. Vi har fått lite informasjon om hva som er greit og ikke greit. Men de ville nok bare ha oss så fort som mulig ut av Vest-Sahara.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter .