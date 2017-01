Svenske medier: Grov voldtekt sendt live på Facebook

Saken oppdateres.

Hendelsen fant sted natt til søndag. Ifølge Aftonbladets kilder var det om lag 200 personer inne på livestreamen under det angivelige overgrepet.

Svenske medier har snakket med flere personer som hevder å ha sett hendelsen på sosiale medier.

– To gutter dytter ei jente ned på sengen og tar på henne. Jeg ser at hun på en måte er utslått. Jeg trodde først det var en dårlig spøk, men det var det ikke, sier Lovisa (22).

Livestreamingen skal ha foregått i en Facebook-gruppe med over 60.000 medlemmer. Søndag formiddag ble medlemmene bedt om ikke å spre opptaket videre, skriver Uppsala Nya Tidning .

Meldte fra

En annen kvinne, Josefine Lundgren (21), sier til Expressen at hun meldte fra til politiet da hun så hva som skjedde.

– Han dro av henne klærne og la seg over henne. Da han var ferdig, hadde han tydeligvis filmet og lagt det ut på sin egen Snapchat. Han viste det deretter på telefonen sin i livesendingen, sier hun.

En stund etter at hun hadde kontaktet politiet, så hun at uniformert politi kom inn i leiligheten, hvorpå sendingen ble avbrutt. Overgrepet skal da ha vært over.

– Det er riktig at det fortsatt er en sending i gang når vi kommer inn, og det er en kollega som vises da selve ugjerningen er over, sier Marcus Svensson ved Uppsala-politiet til Uppsala Nya Tidning.

Pistol

Lundgren forteller også at en tredje person tok fram en pistol og truet seerne.

– Kom hit da, skal han ha sagt med våpenet i hånden.

Hun er opprørt over at det angivelig bare var henne av seerne som ringte til politiet.

Politiet etterforsker saken som grov voldtekt, men kan ikke bekrefte meldingen om at den ble streamet på Facebook.

– Jeg er klar over at det finnes opplysninger om det, men det er ingenting jeg kan gå inn på. Men det er selvfølgelig dypt krenkende hvis så er tilfelle, sier Ivan Åslund, operasjonsleder hos politiet i Region Mitt.

Ifølge politiet er en av de pågrepne i 25-årsalderen, mens de to andre er rundt 20 og 18 år. Kvinnen er brakt til sykehus der det skal foretas rettsmedisinske undersøkelser for å sikre spor.