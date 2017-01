Sara Shafighi fra Trondheim nektet innreise til Vest-Sahara

Saken oppdateres.

Adresseavisen snakket med Shafighi sent onsdag kveld. Da hadde hun, sammen med en delegasjon på ni andre jenter i to biler, blitt tvunget til å returnere til Agadir (en kjent turistby i Marokko). Alle er med i støttekomiteen mot et okkupert Vest-Sahara og har dratt for å møte saharawiske aktivister i Vest-Sahara – som er okkupert av Marokko. Så langt kom aldri de ti unge kvinnene.

- Politiet stanset oss på kontrollposten og sa at dette var et forbudt område. De tok passene våre og sjekket hva vi hadde gjort tidligere mens vi har vært i Marokko. Deretter ble vi tvunget til å snu, med tre politibiler i hælene. Akkurat nå har vi stanset for å spise, og politiet er stanset her sammen med oss, forteller Shafighi.

Fikk ingen årsak

Hun sier at hun ikke føler seg truet, men at sitauasjonen er ubehagelig.

- Vi sa vi skulle surfe, for vi ønsket jo å komme inn. Men det hjalp ikke. Uten at de ville gi oss noen grunn for at vi ikke kunne dra videre.

Planen til gruppa var å komme seg til hovedstaden i Vest-Sahara for å møte aktivister der. Det får de altså ikke. Shafighi ble engasjert i saharawienes situasjon da hun møtte flere fra støttekomiteen på AUFs sommerleir på Utøya i 2015. Også i fjor dro hun til Marokko for å vise sin støtte. Også da ble de stanset, men denne gangen kom de enda kortere enn sist. Reisen Shafighi er med på er en del av et større initiativ for å sette søkelys på kravet om en folkeavstemning om Vest-Saharas uavhengighet.

- Innser alvoret

I en pressemelding sier AUF-leder Mani Hussaini at det er på tide at også norske myndigheter åpner øynene og innser alvoret i situasjonen.

– Når flere norske borgere blir nektet innreise, eller til og med kastet ut med makt, fra okkupert Vest-Sahara kan ikke norske myndigheter fortsette å ignorere dette. Vi forventer at utenriksminister Børge Brende kaller inn den marokkanske ambassadøren på teppet og ber om en avklaring og endring i måten slike saker håndteres på, skriver Hussaini.

