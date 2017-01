- Trump lover full støtte til Nato

Saken oppdateres.

May uttalte seg på en pressekonferanse i Det hvite hus etter at hun møtte Trump som den første utenlandske regjeringssjefen etter at Trump ble innsatt som president.

Les også: Hollande: Trump er en utfordring for Europa

Til journalistene etter møtet sa hun at Russland må respektere Minsk-avtalen om Ukraina og at hun ikke er tilhenger av å oppheve sanksjonene mot Russland.

Trump på sin side ville ikke si noe om hvordan hans relasjon til Russlands president Vladimir Putin vil bli, men han insisterte på at et godt forhold til Putin ville være en bra ting, særlig om USA og Russland sammen kunne jakte på IS.

May ankom Det hvite hus fredag formiddag lokal tid og ble tatt imot av en smilende president Trump som deretter viste henne vei inn til Det ovale kontor.

Les også: NATO-sjefen mener europeiske land må bidra mer

De to skulle drøfte en rekke temaer, brexit og mulige handelsavtaler mellom USA og Storbritannia.