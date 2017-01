- Jeg frykter flere lignende angrep etter at Trump kom til makten

Saken oppdateres.

Fransk-kanadieren Julien S. Bourrelle bor vanligvis i Trondheim, men er opprinnelig fra Montreal i Quebec. Han fikk dystre nyheter da han kom tilbake fra Bangkok. Seks personer ble drept da gjerningsmenn åpnet ild i en moské i Quebec by søndag kveld. Åtte personer er skadd, og for seks av dem er tilstanden kritisk.

- For noen år siden trodde man aldri at noe sånt kunne skje i Canada. Det er veldig trist det som har skjedd, sier han.

Skal ha vært studenter

De to gjerningspersonene bak angrepet mot en moské i Quebec var studenter, melder canadiske medier.

- I Quebec har det vært en stor diskusjon rundt utfordringer med det multikulturelle samfunnet. Noen har vært liberale, mens andre har vært veldig intolerante overfor nye landsmenn, forklarer Bourrelle.

Angrepet betegnes som en terrorhandling av blant andre statsminister Justin Trudeau.

- Vi kommer snart til å finne ut hvor organisert dette har vært, hvor lenge det har vært planlagt og av hvem. Men vi kan fastslå at det et målrettet angrep mot en samfunnsgruppe. Jeg tror dette ville vært ansett som et terrorangrep hvor som helst i verden, sier førsteminister i Quebec, Philippe Couillard, ifølge Montreal Gazette .

- Felles forståelse

Bourrelle er blitt en ekspert på nordmenns mellommenneskelige forhold. Med et humoristisk utenfra-blikk utga han i 2013 «The Social Guidebook to Norway». I 2016 kom oppfølgeren.

- Jeg vet ikke motivet bak angrepet, men jeg tror generelt så handler det om å finne en felles forståelse i multikulturelle samfunn. Jeg jobber med å få folk til å reflektere over disse forskjellene, og være enda mer tålmodig i å forstå hverandre. Da tror jeg vi klarer å unngå flere slike angrep, sier han.

Den tidligere doktorgradsstipendiaten ved NTNU har en teori om at angrepet kan ha sammenheng med innsettelsen av Donald Trump som president.

- Det er naturlig å se på tidspunktet for dette angrepet, og det skjedde bare ti dager etter innsettelsen av ham. Kan retorikken som Trump bruker i slike spørsmål ha påvirket ekstremister til å gjøre et angrep? Jeg frykter vi kommer til å se flere slike angrep i Nord-Amerika etter at Trump kom til makten, sier han.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter