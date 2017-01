Justisministre i 16 delstater fordømmer Trump-ordre

Saken oppdateres.

To dager etter at det omstridte innreiseforbudet for flyktninger og personer fra sju overveiende muslimske land, kommer de 16 ministrene med en felles uttalelse.

– Som øverste juridiske myndighet for 130 millioner amerikanere og utlendinger bosatt i våre stater, fordømmer vi president Trumps grunnlovsstridige, uamerikanske og ulovlige presidentordre, skriver ministrene, som lover å «jobbe sammen for å tilse at den føderale regjeringen følger grunnlover, respekterer vår historie som et land tuftet på innvandring og ikke går ulovlig etter noen basert på deres nasjonale opprinnelse eller tro».

Ministrene, som alle er demokrater og representerer delstater med totalt en tredel av USAs befolkning, sier videre at de vil bruke alle midler som står til deres disposisjon i kampen mot presidentordren og «for å bevare rikets sikkerhet og kjerneverdier». De påpeker også at flere føderale domstoler har blokkert deler av ordren.

Uttalelsen er utstedt av justisministrene i California, Connecticut, District of Columbia, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Vermont, Virginia og Washington.