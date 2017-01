AP: Trump vurderer ny ordre mot innvandrere

Saken oppdateres.

Nyhetsbyrået sier det har fått tak i et utkast til en presidentordre som ber om at lovlige innvandrere som er avhengige av enkelte offentlige velferdsgoder «så raskt som mulig» identifiseres og fjernes. Dersom Trump signerer ordren, vil den også føre til at myndighetene skjerper innsatsen for å stanse innvandrere som antas å bli avhengige av bistand fra det offentlige.

Det har foreløpig ikke kommet noen kommentar fra Det hvite hus.

Innvandrere må allerede bevise at de er økonomisk uavhengige før de slipper inn i USA. Utkastet AP har fått tak i, antyder at den nye regjeringen ikke bare vil slå ned på dem som oppholder seg ulovlig i USA, men at også personer med lovlig opphold kan være utsatt.

(©NTB)