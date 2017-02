Tatt i ed som utenriksminister etter

Saken oppdateres.

Den tidligere ExxonMobil-sjefen ble godkjent av Senatet onsdag og tatt i ed senere på kvelden, og 64-åringen tar dermed formelt over ledelsen av departementet. Der har det allerede i flere dager bredt seg en misnøye blant flere med innreiseforbudet som før helgen ble utstedt av Tillersons sjef, president Donald Trump.

Rundt 1000 ansatte ved USAs ambassader og utenriksstasjoner over hele verden har signert et opprop der det midlertidige innreiseforbudet omtales som en fornærmelse mot amerikanske verdier. Forbudet ble vedtatt uten at ekspertene i departementet var involvert. Tillerson har ikke sagt hva han selv mener om den omstridte presidentordren, men Det hvite hus har vært urokkelig i møtet med protestene.

Egenskaper

Den ferske ministerens første møte ligger an til å bli med Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel, ifølge nyhetsbyrået AFP, men noen møtedato er ennå ikke klar.

Tillerson skal som utenriksminister ta hånd om en rekke av Trumps valgløfter, blant annet flytting av USAs ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem. Videre vil USAs forhold til Kina og Russland legge beslag på Tillersons kapasitet. En revurdering av atomavtalen med Iran kan også bli en sentral sak. Det samme kan Ukraina-konflikten.

Demokrater, og også republikanere, har stilt spørsmål ved Tillersons egenskaper som utenriksminister. Tillerson kan oljebransjen til fingerspissene, men som innehaver av politisk verv i Washington står han på utsiden. Han har ingen politisk eller diplomatisk erfaring, men det betyr ikke at han mangler erfaring i internasjonale forhandlinger.

Nettopp det er en av egenskapene Trump har trukket fram ved Tillerson. Som ExxonMobil-sjef har Tillerson vært sentral i en rekke avtaler i flere land og med ulike regjeringer.

Knapt flertall

Trumps nominasjon av Tillerson ble vedtatt i Senatet onsdag med 56 mot 43 stemmer. Den republikanske veteranen John McCain, som har stilt seg skeptisk til nominasjonen av Tillerson, stemte ja. Tre demokrater stilte seg også på Trumps side – Heidi Heitkamp, Joe Manchin og Mark Warners. En fjerde demokrat – Chris Coons – avsto fra å stemme.

- Han har en internasjonal arbeidserfaring som vil komme til god nytte når han blir vår neste utenriksminister, sa republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, om Tillerson mandag.

Rice og Kissinger

Tillerson-avstemningen blir av New York Times beskrevet som den mest omstridte utenriksminister-avstemningen i nyere amerikansk historie. Hadde det ikke vært for at fire demokrater stemte for Tillerson, ville han ha fått stemmer kun fra de 52 republikanerne i Senatet. Det er 47 demokrater i forsamlingen.

I motsatt ende av skalaen befinner blant andre Condoleezza Rice seg. Hun ble godkjent som utenriksminister i 2005 med 85 mot 13 stemmer. Henry Kissinger ble i 1973 godkjent med 78 mot 7 stemmer.