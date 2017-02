Trøbbel for Trumps utvalgte utdanningsminister

Saken oppdateres.

Dersom Susan Collins fra Maine og Lisa Murkowski fra Alaska stemmer mot DeVos og alle demokratenes senatorer gjør det samme, er Senatet delt på midten. Med 50 mot 50 stemmer blir visepresident Mike Pence tungen på vektskålen når godkjenningen av DeVos skal behandles i plenum.

Collins og Murkowski sier begge at de ikke kan støtte DeVos, som er en forkjemper for privatdrevne skoler og dermed en kontroversiell kandidat. De to senatorene setter spørsmålstegn ved DeVos engasjement for USAs offentlige skoler.

–DeVos er et produkt av egen erfaring. Hun ser ut til å betrakte utdanning ut fra sin egen erfaring med å fremme alternativer til den offentlige skolen i Detroit og andre byer, sier Collins. Hun mener milliardæren som har gitt store pengegaver til republikanerne har mye å lære om det offentlig skolevesenet.

DeVos' fremtid som minister henger i en tynn tråd, og posisjonen hennes blir ikke sikrere når Dan Sullivan, også en republikaner fra Alaska, sier at han ikke vil forplikte seg til å støtte henne.

–Jeg skal la dere få vite om min avgjørelse når jeg stemmer, sier han. Sullivan sier han håper DeVos vil ta hensyn til små skoler på landsbygda, blant annet i hans hjemstat, hvor det ikke finnes alternativer.