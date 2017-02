Mann med machete skutt ved Louvre

Saken oppdateres.

Mannen skal ha ropt «Allahu akbar» (Gud er stor) idet han trakk kniven. Frankrikes statsminister Bernard Cazeneuve sier at angrepet har karakter av å være et terror, men identiteten og motivet til angriperen er foreløpig ikke kjent.

Hendelsen skjedde klokken 09.45.

- Fem skudd

Mannen ble stanset idet han var på vei inn i et kjøpesenter i Louvres underetasje. Da han ble bedt om å vise hva han hadde med seg, og ble fortalt at han ikke kunne ta med seg veskene, skal han ha trukket fram en machete og angrepet en vakt.

- Det var da han tok ut kniven, og han forsøkte å stikke soldaten, sier Yves Lefebvre, en talsmann for politiets fagforbund.

Ifølge politisjefen i Paris ble det avfyrt fem skudd mot mannen. Soldaten som ble angrepet, ble lettere såret i hodet, mens tilstanden til angriperen betegnes som alvorlig. En kilde opplyser til Le Parisien at han ble liggende urørlig på bakken etter å ha blitt skutt. Ifølge avisen har han fått skader i magen.

Intet sprengstoff

Mannen hadde to ryggsekker, og politiet fryktet først at de kunne inneholde sprengladninger, noe de ikke gjorde. Ifølge Lefebvre ble det imidlertid funnet to macheter på mannen.

Ifølge politiet har ytterligere en person blitt pågrepet, men hans rolle og eventuelle forbindelse til angrepet er ikke kjent.

Om lag 250 personer var fredag formiddag til stede i museet, skriver det franske innenriksdepartementet på Twitter. De ble holdt tilbake på det som omtales som «et sikret område», men det er ikke bekreftet at de ble evakuert fra bygningen. Departementet fastslår også at soldatene som skjøt, handlet i selvforsvar, og det ber publikum om ikke å spre falsk informasjon om angrepet.

Evénement grave de #sécurité publique en cours à #Paris quartier du #Louvre , priorité à l'intervention des forces de sécurité et de secours pic.twitter.com/PxTLacJk7a — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 3. februar 2017

Metro stengt

Museet ble fredag formiddag stengt, mens politiet sperret av omkringliggende gater. Også metrostasjonen Palais Royal-Nusee du Louvre er stengt.

Louvre-museet rommer noen av verdens mest kjente kunstverk, blant dem Leonardo da Vincis «Mona Lisa». Det er en av Frankrikes fremste turistattraksjoner.