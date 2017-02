Trump-rådgiver kan bli etterforsket for Ivanka-reklame

Saken oppdateres.

Skrytet av Ivanka Trumps klesmerke kom i et intervju med den høyreorienterte TV-kanalen Fox News torsdag.

– Jeg skal komme med en gratis reklame her. Gå og kjøp det i dag, alle sammen. Dere finner det på nettet, sa Conway.

Uttalelsen utløste raskt skarpe reaksjoner og anklager om uetisk atferd. Amerikanske offentlig ansatte er bundet av regler som forbyr dem å fremme "produkter, tjenester eller virksomheter".

– Det Conway gjorde, er galt, galt, galt; åpenbart over streken; uakseptabelt, mener den republikanske kongresspolitikeren Jason Chaffetz.

Han er en av lederne for det som tilsvarer kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget i Norge. Nå vil han samarbeide med demokratene i komiteen for å granske saken.

Trumps talsmann Sean Spicer opplyser at Conway har fått "rådgivning" etter intervjuet. Men i ytterste konsekvens risikerer hun å bli etterforsket.

Bakgrunnen for intervju-reklamen var Trumps utfall mot varemagasin-kjeden Nordstrom. – Grusomt! skrev han på Twitter etter at kjeden droppet Ivanka Trumps klesmerke.

Etikkeksperter mener at også Trump har gått langt over streken i denne saken. Men i motsetning til Conway er presidenten unntatt mange lover og regler som skal sikre at offentlig ansatte opptrer etisk.

Også tidligere har Conway havnet i hardt vær for sine uttalelser. Hun har blant annet omtalt et terrorangrep som aldri har funnet sted, og lansert uttrykket "alternative fakta".