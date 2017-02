New York Times: Trump-ansatte hadde kontakt med russisk etterretning

Saken oppdateres.

Medlemmer i valgkampen og andre Trump-medarbeidere var flere ganger i kontakt med etterretningsansatte i Russland året før valget, opplyser fire tidligere og nåværende embetsmenn til avisen .

Amerikansk etterretning begynte avlytting rundt samme tid som de fant bevis for at Russland forsøkte å forstyrre presidentvalget ved å hacke Det demokratiske partiets nasjonalkomité (DNC). Tidligere er det sagt at målet med hackingen skal ha vært å undergrave den amerikanske allmennhetens tillit til den demokratiske prosessen og hjelpe Donald Trump med å vinne valget ved å sverte Hillary Clinton.

FBI undersøker nå oversikten over telefonsamtalene og den avlyttede kommunikasjonen i jakt på forbindelser mellom Trumps medarbeidere og russiske myndigheter. Ifølge kildene har FBI i forbindelse med undersøkelsene hentet inn bankutskrifter og reiseoversikter og gjennomført avhør.

Den eneste av Trump-medarbeiderne som blir navngitt i forbindelse med saken, er Paul Manafort. Han var Trumps valgkampleder, men trakk seg etter anklager om å ha drevet ulovlig lobbyvirksomhet for prorussiske ukrainske politikere. Manafort trekker på skuldrene når han blir kontaktet av New York Times.

– Dette er absurd. Jeg har ingen peiling på hva dette er for noe. Jeg har så langt jeg vet aldri snakket med en russisk etterretningsagent, og jeg har aldri vært involvert i noe som har å gjøre med den russiske regjeringen eller Putin-administrasjonen eller noen andre saker som er under etterforskning, sier han til avisen og legger til:

– Det er ikke som om disse menneskene bærer navnelapper der det står at de er russiske etterretningsagenter.