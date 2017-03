Pelosi mener Sessions bør gå av

Saken oppdateres.

Washington Post melder torsdag at Sessions snakket med Russlands ambassadør to ganger i løpet av 2016, til tross for at han ikke nevnte dette i senatshøringen før han ble godkjent.

Pelosi, som er leder for Demokratene i Representantenes hus, sier etter at saken ble kjent at Sessions bør gå av, melder Reuters .

– Etter å ha løyet under ed om sin egen kommunikasjon med russerne, må justisministeren gå av. Han er ikke skikket til å være vår øverste juridiske myndighet og må trekke seg, sier Pelosi i en uttalelse.

Holdt munn

Han var fortsatt senator for Alabama da han to ganger i løpet av 2016 snakket med ambassadøren, sier tjenestemenn i justisdepartementet. Det unnlot han å nevne da han ble spurt om mulige kontakter mellom Donald Trumps valgkampapparat og representanter for russiske myndigheter, ifølge avisen.

Ett av møtene var en privat samtale mellom Sessions og ambassadør Sergej Kisljak som fant sted på senatorens kontor i september. Omtrent på den tiden mener amerikansk etterretning at Russlands innsats for å påvirke den amerikanske valgkampen var på det mest intense.

Øverste ansvarlige

De nye påstandene gir vann på mølla til kongressmedlemmer som vil at en spesialetterforsker skal granske Russlands påståtte rolle i presidentvalget i fjor. Som justisminister har Sessions øverste ansvar for både departementet og det føderale politiet FBI, som leder etterforskningen av russisk innblanding og eventuell kontakt med folk tilknyttet Trump. Sessions har så langt avvist å erklære seg inhabil.

I høringen i justiskomiteen 10. januar ble Sessions spurt om hva han ville gjøre om han fant bevis for at noen i Trumps valgkamp hadde kommunisert med den russiske regjeringen i løpet av valgkampen.

– Jeg kjenner ikke til slike aktiviteter. Jeg har noen ganger blitt omtalt som et surrogat i den valgkampen, og jeg hadde ingen kommunikasjon med russerne, svarte den blivende justisministeren.

– Ikke misvisende

Tjenestemenn sier han ikke anså de to samtalene for å være relevante for spørsmålet som ble stilt, og at han ikke husker hva han og Kisljak snakket om. Talskvinnen hans sier det «overhodet ikke var noe misvisende» ved svaret han ga.

– Mange av Trumps kandidater og ledende rådgivere har russiske forbindelser, har du vært i kontakt med noen som er tilknyttet noen del av den russiske regjeringen om valget i 2016, lød et annet spørsmål i høringen, og svaret var kort og kontant:

– Nei.