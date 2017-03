Gresk økonomi krympet langt mer enn tidligere anslag 

Saken oppdateres.

De nye tallene ble lagt fram av Hellas' statistiske kontor mandag. De reviderte tallene viser ikke bare en langt større nedgang på årsbasis, men også at BNP krympet med 1,2 prosent fra tredje til fjerde kvartal i fjor.

Det betyr at Hellas i fjor var i resesjon for åttende år på rad.

Hellas er nå i nye forhandlinger med kreditorene sine for å få en ny utbetaling fra kriselånet innen avdrag på landets enorme gjeld forfaller i juli.

EU og Det internasjonale pengefondet (IMF) har lenge vært på kollisjonskurs når det gjelder hvorvidt Hellas må få slettet gjeld for å skape økonomisk vekst slik at gjelden kan nedbetales. Så lenge gresk økonomi går i underskudd, vokser gjelden.

IMF har ment at EUs plan for Hellas er for ambisiøs, men de andre landene i eurosonen holder fast på planen. IMF krever derfor høyere skatter og pensjonskutt før det vil låne flere penger til Hellas, noe den greske regjeringen motsetter seg.

