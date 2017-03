Det hvite hus: Trump betalte 38 millioner dollar i skatt

Saken oppdateres.

Programlederen Rachel Maddow ved TV-stasjonen MSNBC skrev tirsdag kveld på Twitter at hun har fått se selvangivelsen fra 2005, og kanalen meldte at den ville komme med mer informasjon om papirene innen kort tid.

Ikke lenge etter publiseringen av twittermeldingen opplyste Det hvite hus at Trump betalte 38 millioner dollar av en inntekt på 150 millioner dollar i 2005, en lønn tilsvarende nærmere 1,3 milliarder kroner. Administrasjonen har ikke lagt fram bevis for denne informasjonen, men benytter anledningen til å lange ut mot kanalen, som omtales som uærlig.

–Fullstendig ulovlig

–Du vet du er desperat etter gode seertall når du er villig til å bryte loven for å sende en sak om to sider av en selvangivelse som er over ti år gammel, sier en administrasjonskilde til AFP. Kilden sier Trump ikke har betalt mer skatt enn han er lovpålagt.

–Det er fullstendig ulovlig å stjele og offentliggjøre selvangivelser, sier kilden, som nekter å bli navngitt. Strafferammen ligger på opp mot fem års fengsel eller 5.000 dollar, over 43.000 kroner i dagens kurs. Men Maddow hevder MSNDC benytter seg av ytringsfriheten.

Sendt til journalist

Trump har nektet å offentliggjøre selvangivelsen, noe som har vært tradisjonen for presidentkandidater fra alle politiske partier. 200.000 personer har skrevet under på et opprop om at presidenten skal frigi dokumentene.

Det var den prisvinnende gravejournalisten David Cay Johnston som fikk tak i selvangivelsen. Han skal ha fått den tilsendt i posten, og selv antar han at den er lekket fra noen i Trumps administrasjon, eller av Donald Trump selv.