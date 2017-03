Saken oppdateres.

Bildene over tok familien Husby-Straume av dramaet som utspilte seg under dem. Du kan bla ved å trykke på bildene.

Følg vår livedekning om terrorangrepet her

Fra pariserhjulet London Eye ble Ann-Kristin Straume, døtrene Luna Husby (12), Leah Husby (14), og samboer Svein Husby, vitne til dramaet ved Westminster.

LES OGSÅ: - London har vært gjennom så mange slike ting før

- Først så vi en eller to ambulanser på brua, så ulet det fra alle kanter, forteller Straume.

Har du opplysninger, bilde eller video? Tips oss! Telefon: 464 07 200

E-post: webred@adresseavisen.no

SMS/MMS: Kodeord TIPS til 464 07 200



Ble evakuert

- Eldstedatteren vår sa: »Det ligger folk på bakken der nede», men det trodde vi ikke på, forteller hun.

LES OGSÅ: Terrorangrep mot det britiske parlamentet

Familien trodde først noen hadde hoppet fra brua, siden de så politibåter på elva.

- Vi skjønte at det hadde skjedd noe alvorlig galt da vi så flere og flere ambulanser og politibiler, sier Straume.

LES OGSÅ: Steinkjer-elever kom til området rett etter terroraksjonenen

Mens enkelte ble holdt tilbake i attraksjonen var trondheimsfamilien blant dem som raskt ble sendt ut da hjulet ble stengt.

Gikk til brua

Familien gikk først nærmere Westminster Bridge for å se hva som skjedde, men tenkte etter hvert på at det kanskje ikke var smart å oppholde seg i en stor folkemengde. Isteden satte de seg på en restaurant i nærheten.

- Det kom hele tiden politifolk og informerte om at vi måtte gå mot høyre bort fra stedet, om vi skulle gå. Til slutt sendte de alle fullstendig bort fra stedet, forteller Straume.

- Vi visste ikke om vi burde være forsiktig med å ta buss eller undergrunnen for å komme oss tilbake til hotellet vårt ved Hyde Park, men vi valgte til slutt å ta t-banen til Oxford Street, forteller Straume.

Ville ikke vise hvor redd hun ble

På flyet til London mandag kveld snakket samboeren hennes, Svein Husby, nettopp om at det av og til skjer terrorangrep i London. Straume forteller at hun bare slo det fra seg.

Trondheimskvinnen sier hun ikke ville vise hvor redd hun egentlig ble, for å skåne døtrene.

LES OGSÅ: Politiker prøvde å redde knivstukket politimann

- Vi har jo et ansvar for dem og at de ikke blir for skremt. Sånn sett er det nesten bra at ikke bare jeg og samboeren var her alene. Det ville vært verre, sier Straume.

Reiser hjem torsdag

Nå tilbringer de kvelden på kafé. Ferien fortsetter som planlagt frem til de reiser hjem torsdag kveld.

- Det er en del uniformerte politifolk i gatene. Vi skvetter litt av sirenene, men det går bra med oss, sier Straume.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter