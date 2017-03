Flere personer skutt utenfor det britiske parlamentet

Saken oppdateres.

Lokalt politi i London håndterer hendelsen som en terrorhandling. Britisk etterretning, MI5, vil foreløpig ikke karakterisere hendelsen.

Det melder BBC og flere andre medier. En politibetjent skal være knivstukket inne i bygningen.

Parlamentbygningen og området rundt Westminister er avstengt og tolv personer skal ifølge britiske medier være såret etter skyting. Omstendighetene rundt skytingen er foreløpig ikke kjent.

Vitner så mann med kniv

London-politiet melder på Twitter at meldingen kom klokken 15.40 (norsk tid) og at hendelsen håndteres som skyteepisode. Flere skudd skal ha blitt avfyrt rundt 15.35-tiden, og kort tid etterpå skal det ha hørtes et kraftig smell.

Ifølge avisen The Daily Mail har væpnet politi skutt mot en person utenfor parlamentet. Flere medier skriver at vitner skal ha varslet om en mann med kniv. Ett øyevitne skal også ha rapportert om en bil som kjørte på fem mennesker på broen Westminster, skriver Daily Mail.

Statsministeren bragt til sikkerhet

Parlamentarikerne har fått beskjed om å holde seg inne i bygningen. Statsminister Theresa May er ført ut av bygningen og er i sikkerhet, blir det opplyst. Onsdag er det spørretime der statsministeren og flere statsråder møter i det britiske parlamentet. Det spekuleres i britiske medier om gjerningsmannen valgte denne dagen på grunn av dette.

Flere ambulanser, blant annet luftambulanse, er på plass ved parlamentsbygningen. Ifølge en tildig pressemelding fra nødetatene, var amulanser på plas seks minutter etter at meldingen kom.

Stasjon stengt

Westminster stasjon på undergrunnsbanen i London er stengt som følge av hendelsene nær parlamentet i den britiske hovedstaden.