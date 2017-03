Mistenkt gjerningsmann skutt etter angrep utenfor det britiske parlamentet

Saken oppdateres.

Parlamentsbygningen og området rundt ble stengt etter at flere skudd skal ha blitt avfyrt. Politiet anser hendelsen som en terrorhandling inntil videre. En mistenkt skal ha blitt skutt og drept av politiet, ifølge nyhetsbyrået AP.

Tre personer skal ha blitt observert liggende på bakken utenfor parlamentsbygningen, mens flere andre skal ligge i veibanen på broen Westminster. Vitner forteller om en bil som skal ha kjørt på flere mennesker på broen.

Så mann med kniv

Det kommer også meldinger om at vitner så en mann med kniv inne på området. Minister David Lidington skal ha bekreftet opplysningene overfor parlamentarikerne, som fikk beskjed om å holde seg inne i parlamentsbygningen. Statsminister Theresa May er ført ut av bygningen og er i sikkerhet, blir det opplyst.

Omstendighetene rundt hendelsen er uklare, men Scotland Yard opplyser at det har vært en episode som involverer våpen og at flere mennesker er skadd, og at det inntil man vet noe annet behandles som et terrorangrep. Opplysninger om hvor mange som er skadd varierer, men avisen The Daily Mail skriver at seks personer ble skadd på broen.

– Så politimann

Nyhetsbyrået AP beskriver et stort oppbud av ambulanser og helikoptre. Den politiske rådgiveren Don Brind forteller at han så to personer liggende på bakken.

– Jeg så en person liggende på bakken med en gul jakke på. Han lot til å snakke og være i live, sier han. Brind mener jakken var av samme type som politimenn bærer og at personen dermed var en politimann.

Britiske medier viser også bilder av en bil som tilsynelatende hadde kjørt inn i rekkverket på Westminster-broen.

Flere skudd skal ha blitt avfyrt rundt 14.35-tiden, og kort tid etterpå skal det ha hørtes et kraftig smell.