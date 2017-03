Terror tett inntil hjertet av det britiske demokratiet

Saken oppdateres.

- Dette har vi øvd for, men håpet aldri ville skje, sa fungerende politisjef i London, Mark Rowley, da han orienterte pressen om hendelsen onsdag ettermiddag.

Angrepet skjedde like etter klokken 15.30, norsk tid. Det ble tidlig meldt om skudd ved parlamentsbygningen i Westmnister. Dette var trolig skudd avfyrt mot gjerningsmannen etter at han hadde meid ned fotgjengere og angrepet politiet i det som virket som et forsøk på å entre parlamentsbygningen.

Gjerneingsmannen døde etter å ha blitt skutt av politi.

Meide ned fotgjengere

Angrepet startet med at mannen kjørte inn i fotgjengere på Westmnister bro og like ved den ikoniske britiske parlamentsbygningen og klokketårnet Big Ben.

To mennesker døde etter å ha blitt kjørt ned. Personer skal også hoppet eller blitt kastet over rekkverket og ut i Themsen. Minst én kvinne skal ha blitt reddet i land en stund etter angrepet.

Også tre politimenn skal tilfeldigvis ha befunnet seg på broen og blitt skadet da bilen kom kjørende.

Fra broen kjørte mannen personbilen sin inn i gerdet utenfor parlamentsbygningen. Ifølge vitner, hoppet han ut av bilen og løp mot den sperrede innkjørselen til Westmnister-bygningen. Politi som kom til for å stoppe mannen, ble selv angrepet. En politimann døde av skadene da gjerningsmannen angrep med kniv. Det skal ha vært i forbindelse med dette politiet så skøt og drepte angriperen.

Et av øyenvitnene beskriver hvordan sjåføren siktet seg inn mot gruppen av turister som tok selfiebilder på det kjente landemerket.

– Jeg hørte lyden av et hjul som traff fortauskanten og deretter en kraftig knusende lyd. Jeg så opp og kunne se en bil kjøre ned folk og som var på vei mot meg. En kollega av meg ropte. På rent instinkt hoppet jeg unna, og jeg så folk bli truffet av bilen. Bilen fortsatte ferden langs brua og jeg så rundt meg i sjokk hvordan folk var blitt truffet av en bil i stor fart, sier Rob Lyon til Daily Mail.

Alt dette altså på dagen ett år etter terrorangrepet i Brussel.

Parlamentet i lockdown

Parlamentsbygningen og området rundt ble umiddelbart avstengt. Statsminister Theresa May ble raskt fraktet i sikkerhet av bevæpnede vakter. Det skal ha vært flere ministre og sentrale medlemmer av oposisjonen til stede i bygningen i forbindese med den ukentlige spørretimen i parlamentet. Ført etter fire-fem timer innesperret i bygningen, fikk parlamentsmedlemmer og ministre slippe ut av bygningen.

Senere på ettermiddagen kalte statsministeren inn til sikkerhetsmøte for å få forståele av og oversikt over situasjonen.

Ingen ha påtatt seg ansvare for angrepet. Politiet startet tidlig etter angrepet full antiterroretterforskning.

- Selv om vi mener at det vare bar én angriper, regner vi med at folk forstår behovet for at vi må stenge av områder i byen, sa Rowley.

Politiet har bedt publikum være årvåkne og varsle om de legger merke til noe mistenksomt.

Innenriksminister Amber Rudd sa i en uttalelse onsdag kveld:

- Jeg ber alle beholde roen, men være årvåkne og melde ifra om de ser noe mistenksomt. Verdiene som parlamentsbygning symboliserer, vil ikke bli ødelagt.

Nordmenn bes melde ifra

Utenriksdepartementet er i kontakt med ambassaden i London for å få oversikt over situasjonen, og norske reisende i byen bes ta kontakt med sine pårørend.

– Norske reisende i London bes ta kontakt med sine pårørende i Norge, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i Utenriksdepartementet til NTB.

Politiet i London oppfordrer publikum til å holde seg unna enkelte områder i den engelske hovedstaden, og følge med på deres oppdateringer på Twitter.

Solberg opplyser at Utenriksdepartementet har sendt melding til alle norske reisende som har registrert opphold i London Reiseregistrering.no.

Rett etter klokka 19.30 sier Solberg at UD ikke har noen informasjon om at nordmenn er blant de sårede i angrepet.