Terrorangrep mot det britiske parlamentet

Saken oppdateres.

Sky News melder klokken 17.40 at to personer skal være bekreftet døde. En av dem er en kvinne som først ble meldt død av leger ved St. Thomas sykehus. I tillegg er er flere skadet, blant andre tre politibetjenter, ifølge britiske medier.

Politiet har foreløpig ikke bekreftet antall døde eller skadde, men i en uttalelse har Scotland Yard gjort det klart at de karakteriserer angrepet som terror . Både parlamentsbygningen og områder rundt har vært avstengt siden angrepet som skjedde like etter klokken 15.30 norsk tid.

Den mistenkte drept

Den mistenkte er skutt og drept av politiet i en hendelse lokalt politi håndterer som en terrorhendelse. Ingen har foreløpig påtatt seg ansvaret for angrepet.

Vitner beskriver at mannen kjørte inn i fotgjengere over den folksomme broen Westminister Bridge over Themsen mot parlamentsbygningen. Minst en person skal ha endt i elven og en kvinne ble timer etterpå meldt reddet ut av vannet.

Vitner så mann med kniv

London-politiet meldte på Twitter at meldingen kom klokken 15.40 (norsk tid). Flere skudd skal ha blitt avfyrt rundt 15.35-tiden, og kort tid etterpå skal det ha hørtes et kraftig smell.

Flere ambulanser, blant annet luftambulanse, er på plass ved parlamentsbygningen. Ifølge en tildig pressemelding fra nødetatene, var amulanser på plass seks minutter etter at meldingen kom.

Statsministeren bragt til sikkerhet

Parlamentarikerne har fått beskjed om å holde seg inne i bygningen. Statsminister Theresa May er ført ut av bygningen og er i sikkerhet, blir det opplyst. Onsdag er det spørretime der statsministeren og flere statsråder møter i det britiske parlamentet. Det spekuleres i britiske medier om gjerningsmannen valgte denne dagen på grunn av dette.

Statsminister Theresa May har kalt inn til et sikkerhetsmøte onsdag ettermiddag.

Stasjon stengt

Westminster stasjon på undergrunnsbanen i London er stengt som følge av hendelsene nær parlamentet i den britiske hovedstaden. Personer som var på vei rundt i Londons store pariserhjul Lonson eye, ble holdt tilbake i en lengre periode etter angrepet. Pariserhjulet ble stanset, men folk inne i kuplene i denne turistattraksjonen skal ha blitt lastet av etter hvert. Britiske medier antar at hjulet er stanset både fordi London eye kan være et terrormål, men også fordi utsikten fra hjulet kan gjøre gjestene til vitner til angrepet i Westminister.