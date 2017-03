Britisk politi mener de kjenner angriperens identitet

Saken oppdateres.

London-politiet kom med uttalelsen under onsdagens pressekonferanse, ifølge The Telegraph . De avslørte at de mistenker at han er en islamistisk terrorist inspirert av internasjonal terror.

– Vi mener vi kjenner identiteten hans, sier London-politiets antiterror-topp Mark Rowley under pressekonferansen, uten å si noe mer konkret.

Mistenker islamist-terror

Minst fem personer, inkludert drapsmannen, er døde og rundt 40 skadd etter terrorangrepet i London onsdag. London-politiet sier i en pressekonferanse at de mistenker at gjerningsmannen er tilknyttet islamistisk terror.

– Islamistisk-relatert terror er vår mistanke, sa Mark Rowley i den samme pressekonferansen onsdag kveld.

Den antatte gjerningsmannen skal ha kjørt ned en rekke fotgjengere da han kjørte en bil over Westminster Bridge mot Parlamentet, før han kolliderte med et gjerde og så prøvde å komme seg inn i Parlamentet. Da han ble forsøkt stoppet ved inngangen, knivstakk han en polititjenestemann. Politimannen døde senere av skadene. En kvinne er bekreftet død etter å ha blitt truffet av en buss på broen. To andre personer er også bekreftet døde.

Den antatte gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet.

Økt sikkerhet

Theresa May holdt onsdag kveld krisemøte om terrorangrepet. Hun sier angrepet er forkastelig og kaller det er angrep på Storbritannias demokratiske verdier.

– Vi står samlet, vi skal aldri gi etter for terror og vi skal aldri tillate at hat og ondskap splitter oss, sa May onsdag kveld.

London-politiet sier at ekstra sikkerhetsstyrker blir satt inn i hovedstaden de kommende dagene.

Verdensledere står samlet

Verdensledere står sammen om å fordømme angrepet i verdensmetropolen.

Tysklands statsminister Angela Merkel sier de "står støtt og bestemt sammen med Storbritannia i kampen mot all type terror".

– I disse alvorlige tider føler vi tyskere oss veldig nære det britiske folket, sier Tysklands nye president Frank-Walter Steinmeier.

Frankrikes president François Hollande sendte en melding om solidaritet og støtte til det britiske folket og sa at det franske folket kunne føle med dem i smerten. Tre franske elever er blant de sårede.

Kort tid etter hendelsen fordømte også Det hvite hus angrepet. USAs president Donald Trumps talsmann Sean Spicer sa at Det hvite hus roser den raske reaksjonen til britisk politi og nødetater. Myndighetene i London og den britiske regjeringen har "full støtte" fra USA i etterforskningen av angrepet, la Spicer til.