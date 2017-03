Forlis for Trumps helsereform

Saken oppdateres.

Å avskaffe og erstatte Barack Obamas såkalte Obamacare med en ny helsereform var et sentralt valgkampløfte for Trump, som har dyrket et image som den store mesteren til å hale i land avtaler. Fredag ble det klart at han ikke lyktes denne gang.

Etter en hektisk dag med tautrekking og intense forhandlinger, viste det seg at Trump og Republikanernes flertallsleder Paul Ryan ikke hadde lyktes med å samle nok støtte til helsereformen.

Les også: Trump mangler flertall for helsereform

Les også: Trump: Stem ja, ellers blir Obamacare stående

– Jeg snakket med presidenten for en liten stund siden og sa til ham at det beste vi kunne gjøre var å trekke forslaget tilbake. Og han var enig, sa Ryan da utfallet var klart.

En omarbeidet helsereform er ikke på trappene med det første, noe som betyr at Obamacare lever videre en stund til.

Dyp splittelse

Splittelsen innad hos Republikanerne er dyp i saken, og kilder i Kongressen peker særlig på hardnakket motstand fra Freedom Caucus, en konservativ gruppe representanter som presset på for å kutte statens utgifter mest mulig.

Trump sa selv på en pressekonferanse i Det ovale kontor at det manglet støtte fra omkring ti representanter for å få reformen gjennom. Han understreket også at ingen demokrater var villige til å støtte lovforslaget.

President Donald Trump ringte selv til Washington Post for å fortelle om nederlaget i Kongressen. Ifølge avisens reporter Robert Costa åpnet Trump i samtalen døra for samarbeid over partigrensene.

– Når dette eksploderer, kommer Demokratene til oss, og vi kommer fram til en nydelig avtale, sa Trump ifølge Washington Post-reporteren.

En avtale med Demokratene vil imidlertid bety at Trump må sette den konservative fløyen i sitt eget parti på sidelinjen.

Umulig

Moderate republikanere var misfornøyde med Trumps reform fordi de fryktet at velgerne ville reagere negativt på de dramatiske kuttene det legges opp til i Medicaid-programmet og fordi helseforsikringen for eldre blir dyrere.

Når den konservative fløyen da presset på for enda hardere kutt i de føderale utgiftene, ble et kompromiss umulig.

I forkant forsøkte president Trump å legge press på representantene i Kongressen. I et lukket møte med republikanske politikere torsdag skal Trumps budsjettsjef Mick Mulvaney ha gitt et ultimatum til republikanere som fortsatt stiller seg kritiske til forslaget.

– Presidenten har sagt at han ønsker en stemme i morgen, ja eller nei. Om forslaget ikke slår gjennom så legger vi denne ballen død, skal Mulvaney ha sagt, ifølge republikaneren Chris Collins som var på møtet.

Ultimatumet førte imidlertid ikke fram. Etter prestisjetapet fredag ga Trump uttrykk for at han nå vil jobbe videre med sitt neste store prosjekt, nemlig å få gjennom omfattende skattelettelser.