Trump fyrer løs på Twitter igjen

– Hvorfor ser ikke etterretningskomiteen i Representantenes hus på avtalen Bill og Hillary gjorde, så de store uranselskapene kunne operere i Russland, på russiske penger for Bills taler, Hillarys russiske «omstart», Hillarys hyllest av Russland eller Podestas russiske selskap. Trump-Russland-historien er en bløff, skriver Trump i de to første Twitter-meldingene han sendte ut mandag kveld. Han kvitterer med #MAGA, emneknaggen for slagordet «Make America great again».

En halvtime senere kommer en ny melding der han hevder at det bare er et spørsmål om tid før Demokratene vil gå med på en avtale med ham om helsereform. Det vil ifølge presidenten skje «så snart Obamacare kollapser – ikke lenge til». Ta det med ro, vi er i veldig bra form, forsikrer presidenten.

Dette bare få dager etter at han måtte trekke tilbake sin egen helsereform. Til tross for at republikanerne har flertall i begge kamrene i Kongressen, fikk han ikke mange nok med seg fra partiet som nominerte ham til landets høyeste embete.