Minst ni drept i eksplosjon på T-banen i St. Petersburg

Saken oppdateres.

Personen som mistenkes for å stå bak eksplosjonen på en T-banestasjon i St. Petersburg, kan være fanget på video av overvåkingskameraer.

Det melder Reuters , og siterer det russiske nyhetsbyrået Interfax.

– Bilder av den antatte "organisatoren" av eksplosjonen på T-banen er fanget av stasjonens overvåkingskameraer, sier en kilde.

Selskapet som driver T-banen, opplyser at det var en sprengladning som gikk av inne i en T-banevogn tidlig mandag ettermiddag. Vognen var på vei ut fra stasjonen Teknologisk institutt da eksplosjonen rammet, ifølge Russlands antiterrorkomité.

– Kjæresten min var i T-banevognen som var nærmest den som eksploderte. Hun sier vogna begynte å riste. Da hun kom ut, så hun lemlestede mennesker, sier et øyenvitne til den britiske avisen The Telegraph.

Øyenvitnet forteller om blødende mennesker som flyktet fra stedet.

En talsmann for guvernøren i St. Petersburg uttalte tidligere mandag at ti personer ble drept og opptil femti såret. I 16.15-tiden nedjusterte Russlands antiterrorkomité tallet på drepte til ni. Russlands helseminister opplyser at 47 mennesker er såret, melder Reuters .

Ifølge nyhetsbyrået RIA var det trolig en hjemmelaget sprengladning fylt med nagler eller splinter som eksploderte.

Fant udetonert bombe

Det ble tidligere meldt om to eksplosjoner som rammet ved to ulike stasjoner. Den russiske antiterrorkomiteen har imidlertid bekreftet at det kun var én eksplosjon, melder Interfax.

Etter eksplosjonen ble det funnet en udetonert bombe på en annen T-banestasjon i byen, Plosjtsjad Vosstanija, melder Interfax. Den russiske antiterrorkomiteen opplyser i 16.30-tiden at bomben er uskadeliggjort.

Putin i byen

Russlands president Vladimir Putin var mandag selv på besøk i St. Petersburg, som er hans hjemby, for et møte med Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko.

– Politi og etterretningstjenester gjør sitt beste for å fastslå årsaken og gi et fullstendig bilde av hva som skjedde, sier Putin.

Den russiske antiterrorkomiteen opplyser at sikkerheten er trappet opp på offentlig transport i St. Petersburg samt ved byens flyplass. Alle T-banestasjoner i byen holder mandag ettermiddag stengt.

Norske elever i nærheten

Elever fra Gand videregående skole i Sandnes befant seg på nabostasjonen til den eksplosjonsrammede T-banestasjonen.

Alle de elleve elevene og to lærerne som var med på turen, er uskadd og i sikkerhet, ifølge NRK . Men flere av dem var svært nær eksplosjonen. En av dem var 17 år gamle Skjalg Veland, som var på nabostasjonen med russiske venner da eksplosjonen gikk av.

– Det luktet enormt med gass, og vi kunne se røykpartikler i luften. Det var nesten vondt å puste, sier han til VG .

– Kontakt pårørende

Utenriksdepartementet har ikke mottatt opplysninger som tyder på at norske statsborgere ble rammet av eksplosjonen på T-banen i ST- Petersburg.

– Vi jobber med å skaffe oss oversikt over situasjonen, men har foreløpig ingen indikasjoner på at norske statsborgere ble direkte rammet, sier kommunikasjonsrådgiver Ane Lunde til NTB.

– Vi oppfordrer nordmenn i området til å kontakte sine pårørende og fortelle at de har det bra, sier Lunde.