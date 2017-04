- Ti drept i eksplosjon på T-banen i St. Petersburg

Saken oppdateres.

Selskapet som driver T-banen, opplyser at det var «eksplosiv gjenstand» som gikk av inne i en T-banevogn. Vognen ble rammet ved stasjonen Sennaja Plosjtsjad, ifølge det statlige nyhetsbyrået RIA.

– Kjæresten min var i T-banevognen som var nærmest den som eksploderte. Hun sier vogna begynte å riste. Da hun kom ut, så hun lemlestede mennesker, sier et øyenvitne til den britiske avisen The Telegraph.

Øyenvitnet forteller om blødende mennesker som flyktet fra stedet.

Flere drept

Den russiske anti-terrorkomiteen sier flere mennesker er drept og såret og slår fast at en eller flere sprengladninger av ukjent type gikk av på et T-banetog som befant seg mellom to stasjoner.

Ifølge nyhetsbyrået RIA var det trolig en hjemmelaget bombe som var årsaken til eksplosjonen på T-banen i St. Petersburg.

En ikke identifisert tjenestemann opplyser samtidig at det er snakk om to eksplosjoner, som rammet ved to ulike stasjoner. Dette er ikke bekreftet. Alle T-banestasjoner i byen holder mandag ettermiddag stengt.

Putin kondolerer

Russlands president Vladimir Putin var selv på besøk i St. Petersburg mandag og uttrykte sine kondolanser til familiene til dem som ble rammet.

I et uttalelse slo han tidlig mandag ettermiddag fast at det ennå ikke er klart hva som forårsaket eksplosjonen eller eksplosjonene.

Avisen Gazeta siterer en ikke-identifisert kilde fra sikkerhetstjenesten FSB som sier at det kan dreie seg om et terrorangrep.