Trump støtter overgrepsanklaget TV-vert

President Donald Trump tror ikke TV-verten Bill O'Reilly har gjort noe galt. O'Reilly og showet hans på Fox News sliter etter anklager om seksuell trakassering.

The New York Times har avslørt at O’Reilly har betalt over 110 millioner kroner til fem kvinner som har beskyldt ham for trakassering. Noen av kvinnene skal ha blitt presset til å utføre seksuelle tjenester.

– Jeg tror ikke Bill gjorde noe galt. Han er en person jeg kjenner veldig godt. Han er en god person, sier president Donald Trump, som personlig ikke syns O'Reilly burde gått med på forliket.

67 år gamle O'Reilly er Fox News' mest populære programleder med showet "The O'Reilly Factor". Han har ikke nektet for å ha gjort det han er anklaget for, men i en uttalelse etter avsløringene sier han at kjendisstatusen hans gjør ham sårbar for søksmål fra enkeltpersoner som ønsker å bli betalt for at han skal unngå negativ oppmerksomhet.

Etter avsløringene har tolv av de største annonsørene trukket reklamene sine fra "The O'Reilly Factor".