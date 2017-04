- Alt tyder på en terrorhandling

Saken oppdateres.

Lars Gule er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og han har fulgt nyhetsmeldingene fra Stockholm etter at en lastebil kjørte inn i en folkemengde i Stockholm sentrum like før klokken 15 fredag.

- Kjent mønster

Gule viser blant annet til at statsminister Stefan Löfven har uttalt at Sverige har blitt angrepet.

- Statsministeren sitter med langt mer informasjon enn andre, og alt tyder på at dette er en terrorhandling. Vi kjenner igjen mønsteret fra tidligere aksjoner i Berlin, Nice og London. Det er også slik at man kan ha en begrunnet mistanke om hvem som står bak: Personer som sympatiserer med den Islamske stat. Det er det alt tyder på, men sikker kan man ikke være før etterforskningen identifiserer vedkommende som har kapret lastebilen, sier Gule.

Sikrer byen

Han viser til at politiet i Stockholm nå gjør akkurat det de skal:

- De gjør det de kan for å sikre byen mot ytterligere angrep. De sperrer av områder og stenger offentlig kommunikasjon. De sjekker lastebilen for eksplosiver og sender folk hjem. Etterforskningen har også begynt, politiet sikrer spor og snakker med vitner. Akkurat som i London kommer dette til å bli en omfattende etterforskning. Vi vet ennå ikke om dette er en ensom ulv, eller om det er en del av et mer omfattende, samlet angrep, sier Gule.

- Skremmende effekt

- Kan dette få konsekvenser for trusselbildet i Norge?

- Ja, dette er en vurdering PST nå må gjøre. Vi vet at Al-Qaida kan utføre flere angrep i samme by, og de kan også utføre angrep på samme tid ulike steder i verden for å gi en skremmende effekt. Men så langt er det ikke rapportert om lignende hendelser andre steder i Europa. Ifølge NRK har PST nå tett kontakt med sine svenske kolleger når de skal vurdere hvorvidt dette får konsekvenser for trusselvurderingen her i landet, påpeker forskeren.

Lars Gule advarer mot å spekulere i at hendelsen kan knyttes til flyktningestrømmen fra 2015 og konflikter som har oppstått i kjølvannet av denne.

- Det vil være veldig dumt å spekulere i noe sånt. Flere ting peker mot at dette kan være en IS-sympatisør, men vi kan ikke vite om vedkommende i så fall har handlet etter en ordre eller på eget initiativ.

- Tilbake til hverdagen

Forskeren advarer mot at folk nå blir grepet av frykt.

- Vi har håndtert terror tidligere. Vi har kommet gjennom 22.juli uten at befolkningens liv ble dramatisk endret, og vi har latt politi og rettsvesen håndtere det slik de skal. Når det er sagt: Vi kan aldri utføre nok tiltak til å sikre oss helt mot denne typen angrep i frie samfunn. Nå er det viktig at Stockholms befolkning gjør som de gjorde i London: De vendte raskt tilbake til sine normale liv. Det er akkurat slik det må være etter at man har blitt utsatt for slike angrep.

