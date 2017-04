Her skjedde trolig pågripelsen av mistenkte

Saken oppdateres.

- Vi er ved Steningeliden i Märsta, en forstad til Stockholm, forteller reporter Norunn Bergesen. Her er veien sperret ned mot sjøbadet som ligger et par-tre hundre meter lenger ned i veien.

Bergesen forteller at teamet har møtt to ungdommer som feiret bursdagen til en venn nede ved sjøbadet, da politiet dukket opp og pågrep mulig gjerningsmann.

Pågrep en person

Ifølge ungdommene så de at den mulige gjerningsmannen var kledd i helsvart. Han skal ha blitt trykket ned mot bakken, før politiet tok dem med. Da ungdommene forlot stedet, kom de ikke lenger enn til veisperringen hvor politibilene nå står.

Mange politibiler

- All trafikk inn til stedet er stoppet, men politiet slipper biler ut av området. Vi er ved et villastrøk, ca ti minutters kjøring fra flyplassen. Vi antar at pågripelsen skjedde ca 300 meter fra veisperringen. Flere politibiler har kjørt gjennom sperringen og ned til sjøbad-området ca 300 meter lenger ned mot sjøen.