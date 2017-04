Stefan Löfvén: - Alt tyder på at at det er en terrorhandling

Saken oppdateres.

En lastebil skal ha kjørt inn i en folkemengde i Drottninggatan, ved Sergels Torg i Stockholm sentrum.

Politiet fikk melding om dette klokken 14.23.

Den skal senere ha kjørt inn i parfyumeavdelingen i varemagasinet Åhléns City. Det kommer røyk fra lastebilen og fra varehuset.

Flere døde, én pågrepet

Ifølge Sveriges Radio har politiet nå bekreftet at minst tre personer er døde.

Én person skal være pågrepet for ugjerningen, ifølge nyhetsbyrået TT. Dette ble gjentatt av Sveriges stastminister Stefan Löfven, som i et intervju uttaler at Sverige er under angrep, og at alt tyder på at det er snakk om en terrorhandling. Han oppfordrer innbyggerne om å være oppmerksomme og lytte til politiets formaninger.

Alle statsråder skal være ført i sikkerhet, ifølge Sveriges radio.

PST følger situasjonen

Stockholmspolitiet advarer folk mot å oppholde seg unødig i området rundt Sergels torg.

Politiets Sikkerhetstjeneste, PST, følger situasjonen i Stockholm og gjør fortløpende vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge. Norsk politi har kontakt med svensk politi og følger situasjonen nøye.

Forferdet konge

Kong Carl Gustaf uttaler at hele den svenske kongefamilien er forferdet over informasjonen om ettermiddagens hendelser i Stockholm.

– Bakgrunnen og omfanget av det inntrufne er ennå ikke kjent. Vi følger utviklingen, men allerede nå går våre tanker til de rammede og deres familier, uttaler svenskekongen på kongehusets nettsider.