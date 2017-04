- Sverige er utsatt for et fryktelig angrep

Saken oppdateres.

Statsminister Stefan Löfven sa at landet er blitt utsatt for et fryktelig angrep.

- Hele Sverige er i sjokk, sa han.

- Antatt terrorangrep

– Vi er i dag blitt utsatt for et fryktelig angrep i hjertet av vår hovedstad. Vi vet at fire personer er døde, flere er skadd, og et helt land er samlet i sorg, sinne og besluttsomhet, sa Löfven på en pressekonferanse i Stockholm sent fredag kveld.

– Vi støtter myndighetene i deres arbeid. Politiet etterforsker dette som et antatt terrorangrep. Dersom det er et terrorangrep, så er målet med terrorismen å undergrave demokratiet. Det kommer vi ikke til å la skje, sa Löfven.

- Gjør alt vi kan

- Hva vil du si til svensker som nå kjenner frykt?

- Jeg har full forståelse for den uroen man kjenner etter at helt uskyldige mennesker har blitt drept i Stockholm. Men: Politiet og sikkerhetspolitiet er svært profesjonelle og gjør alt de kan for at folk skal kjenne trygghet. Vi gjør alt vi kan for å sørge for at mennesker skal kjenne seg sikre, svarte statsminister Löfven.

- Hvilke politiske beslutninger kan angrepet føre til?

- Det er det veldig tidlig å si noe om. En person er pågrepet, men vi vet ikke om vedkommende er skyldig. Å trekke politiske konsekvenser på dette tidspunktet, kan vi ikke gjøre.

- Aldri vinne over Sverige

- Er det noe man kunne gjort for å unngå dette?

- Vi kan aldri garantere for at slike ting aldri skal skje, vi har også sett lignende attentat i andre land. Politiet og sikkerhetspolitiet må hele tide søke å få bedre informasjon og metoder og gjøre alt de kan for at innbyggerne skal føle seg trygge.

- Hva kan dette gjøre med Sverige?

- Det er en tragisk hendelse der uskyldige mennesker har mistet sine liv. Vi skal fortsette å gjøre det vi kan for at folk skal føle seg trygge. Hvis dette er et terrorangrep, er det det de vil: At vi skal bli redde og ikke leve livene våre som vi pleier. De skal aldri få kue oss. De skal aldri få vinne over Sverige. Aldri, avsluttet statsminister Löfven.

