«Jeg skal i hvert fall ikke låse meg inne»

Saken oppdateres.

Kronprinsesse Victoria, statsminister Stefan Löfven og først og fremst, folket, har lagt ned blomster, hengt opp flagg og tent lys.

Natalie Hellström er en av de mange tusen menneskene som har lagt ned blomster ved politisperringene i Stockholm i dag.

- Dette er grusomt, det er helt forferdelig. Jeg vet ikke helt hva jeg tenkte da jeg først fikk vite om det fredag ettermiddag. Jeg tror at havnet i et lite sjokk da jeg fikk en telefon om det som hadde skjedd. Og det har fortsatt å være uforståelig. Jeg tror ikke det er før nå, som jeg står her, at jeg forstår hva som faktisk foregikk her i går.

Hun dro inn til sentrum sammen med sin venninne, Elin, i dag.

- Jeg bestemte med meg med en gang jeg våknet i morges, at jeg skulle inn hit og vise min støtte. Jeg tok tog hit, da jeg bor litt utenfor Stockholm.

Natalie Hellström har bestemt seg for at terroren ikke skal legge en demper på livet.

- Urolig for terror var jeg allerede før dette skjedde. Jeg har vært urolig veldig lenge, men jeg skal i hvert fall ikke å låse meg inne.