- Det er veldig rolig her nå

Reportasjeteamet landet på flyplassen i Stockholm fredag kveld. Derfra dro de rett til Märstad, som er en forstad til Stockholm, etter meldinger om at en pågripelse var på gang .

- Pågripelsen hadde allerede skjedd da vi kom frem. Men vi traff noen ungdommer som hadde sett det som skjedde. De sa de hadde sett en mann som hadde blitt lagt i bakken av politiet. De var ganske oppkavet, sier Norunn Bergesen.

Hun beskriver Märstad sentrum som helt stille i går kveld, og sier det var ikke så mange som ønsket å snakke med dem.

Reportasjeteamet dro senere på kvelden inn til Stockholm sentrum, der lastebilen som ble brukt under terrorangrepet ble fraktet bort.

- Veldig rolig lørdag morgen

Lørdag morgen har reportasjeteamet tatt turen ut på gaten i Stockholm sentrum.

- Vi står nå ved sperringene i Stockholm sentrum. De er nå flyttet nærere åstedet enn det de var i går kveld da vi kom hit. Det er flere TV-team her, det er stort sett utenlandske journalister. I tillegg kommer det en og annen stockholmer innom. Det er noen har lagt ned blomster, sier Bergesen.

- Hvordan er stemningen i Stockholm i dag?

- Det er veldig rolig. Det er lite trafikk og lite folk ute gatene. Folk i gatene sier det er veldig stille her i dag sammenlignet med normale lørdagsmorgener. Folk er i sjokk og sorg over at noe slikt kan hende i et lite og fredlig land som Sverige, sier Bergesen.

- Hva skriver svenske aviser om i dag?

- De er opptatt av å redgjøre for det som skjedde i går. De skriver at 4 personer er døde og at 15 personer ble sendt til sykehus, og de skriver også om personen som ble anholdt i Märstad. Vi ser imidlertid ingen politisk kritiske utspill som de vi så etter at Frankrike ble rammet av terror. Det ser ut som at man samles rundt statsministeren, og at det er politisk ro i Sverige, sier Bergesen.