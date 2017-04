Hun reddet livet ved å slenge seg inn i en butikk

Saken oppdateres.

Fire mennesker døde, femten ble skadet og hele Stockholm føler seg truet og såret etter gårsdagens angrep midt i byens sentrum. Gårsdagen ble også dramatisk for Birgitta Carlsson.

Reddet seg unna lastebilen

Carlsson unnslapp å bli drept ved å kaste seg inn i en butikk.

- Vi var inne på H&M i Drotninggatan og skulle over gaten på den andre H&M-butikken. Akkurat i det vi krysser, fikk jeg øye på lastebilen som kom mot meg i en enorm fart. Den kom på min side av veien og jeg rakk akkurat å slenge meg inn i butikken, sier Birgitta Carlsson.

Hun var ikke i det minste tvil om hva som skjedde i det sekundet hun med liten margin unnslapp lastebilen som passerte i høy fart.

- Jeg visste umiddelbart at dette var terror. Det var en sterk følelse også.

Hun vil ikke snakke om hva hun så etterpå og haster videre for å rekke et tog hjem til Vëxjö.

En annen kvinne vi snakker med var inne på Åhlens da lastebilen traff bygget i inngangspartiet. Hun er tydelig preget av hendelsen. Vi veksler et par setninger, men hun ønsker ikke bli sitert på noe.

Legger ned blomster

Emily Crona og Erik Asplund tok med seg hunden Olsson og en kirsebærsblomst frem til politisperringene. De står ved Åhlens City hvor en lastebil fredag kl 14.53 meide gjennom folkemengden i Drotninggatan og krasjet inn i kjøpesenterets inngangsparti.

- Vi kommer i hit i respekt, fordi dette er vår by og vårt land, sier Emily og svelger.

- Dette området ferdes vi i nærmest daglig, og jeg har jobbet innenfor disse sperringene tidligere. På ett vis er det flaks at vi ikke var her i går. Og vi har venner som var vitner til terroren.

Erik forteller at hans søster jobber som politi på operasjonssentralen i Stockholm.

- Vi har ikke rukket snakke sammen ennå, de hadde fullt kjør i hele går.

Det er ikke så mye å si og tårene presser på.

- Vi er et lite land og et lite folk, akkurat som dere er i Norge. Dere opplevde 22. juli. I dag er det uhyggelig stemning her i Stockholm, sier Emily og legger ned en kirsebærtrekvist med nyutsprungne blomster.

En stille morgen

I morgentimene var Stockholm en stille by med få mennesker i gatene, mange politifolk, lite trafikk og trykket stemning.

Det er ingen mennesker på frokostkafeene, slik det pleier å være i Stockholm tidlig en lørdag morgen. Få biler kjører i sentrumsgatene i kvartalene rundt Drotninggatan. Utover formiddagen kom det mer mennesker til, men det er en nedstemt og rolig atmosfære i Stockholm.

- Vi skal aldri gi opp, sier Abbe Amghar. Han selger blomster på Hötorget og forventer mange kunder i dag.

- Jeg er veldig lei meg for dem som har mistet et familiemedlem og venner. Det er tragisk det som skjedde og jeg vil vise min respekt. Men livet må gå videre og vi må fortsette å jobbe. Det er det beste for alle og det er slik vi viser at terroren ikke biter på, sier blomsterselgeren.

Mohammed Taif kjøpte blomster i morgentimene.

- Jeg var like ved i går. Folk sprang livredde derifra og det var masse politi, ambulanser og brannmenn i gatene, sier Mohammad.

Politiet trygger folket

Foran sperringene står politifolk. Noen av dem har jobbet siden klokken sju fredag morgen.

- Vi snakker med folk for å trygge dem, sier en betjent som sier at han snart har vært på vakt i 24 timer.

- Noen mennesker et veldig lei seg og triste. Andre skal hente en bil eller har andre ærend innenfor sperringene.

Lørdag er ingen av butikkene i Drotninggatan åpne.