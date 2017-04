Politiet har pågrepet tre personer

Saken oppdateres.

De tre ble hentet ut fra en bil med kobling til den mistenkte 39-åringen som ble pågrepet fredag kveld, skriver Aftonbladet.

Politiet har ingen opplysninger om aksjonen.

- Knust rute

Ifølge avisens fotograf på stedet har politiet knust ruten på førersiden. En film fra stedet viser hvordan to personer legges ned i bakken av sivilkledd politi.

Svensk politi gjennomførte lørdag et avhør med 39-åringen som skal ha kjørt en lastebil inn i en gågate i Stockholm.

Det opplyser 39-åringens forsvarer Johan Eriksson til Aftonbladet lørdag kveld. Avhøret var det første der forsvareren var til stede. En domstol har nedlagt forbud mot at han uttaler seg om saken, ifølge Eriksson, som sier at han derfor ikke kan kommentere avhøret nærmere enn å bekrefte at det er blitt gjennomført.

Aksjon mot leilighet

Både Aftonbladet og Expressen melder at svensk politi også har gjennomført en aksjon mot en leilighet i Vårberg sør i Stockholm. Det er foreløpig uvisst om dette har noen sammenheng med angrepet på fredag .

Nyhetsbyrået TT melder at aksjonen er pågående ved 19-tiden lørdag kveld, og at minst én person er innbrakt av politiet.

Politiet har så langt ikke kommentert saken.