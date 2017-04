Säpo ble tipset om pågrepet 39-åring

Saken oppdateres.

– Opplysningene om ham lot seg ikke dokumentere, sa lederen for det svenske sikkerhetspolitiet (Säpo), Anders Thornberg, under en pressekonferanse lørdag.

Säpo ble tipset om den antatte gjerningsmannen i 2016, men kunne ifølge Thornberg ikke knytte ham til militante grupper. Det har heller ikke kommet flere tips eller opplysninger om ham.

Styrket mistanke

Mistanken mot 39-åringen som er pågrepet etter det antatte terrorangrepet i Stockholm, er styrket, sier rikspolitisjef Dan Eliasson.

– Ingenting tilsier at vi har feil person, tvert imot så styrkes mistanken i takt med at etterforskningen skrider fram, opplyser Eliasson.

– Men vi jobber fortsatt bredt og kan ikke utelukke at flere personer er innblandet i dette angrepet, legger han til.

39-åringen som ble pågrepet i Märsta nord for Stockholm sent fredag kveld, ble lørdag morgen formelt arrestert.

– Denne personen er pågrepet fordi det foreligger skjellig grunn til mistanke om terrorforbrytelser ved drap, opplyste informasjonssjef Karin Rosander ved Åklagarmyndigheten.

Mulig bombe

Rikspolitisjef Dan Eliasson kommenterte under en pressekonferanse lørdag opplysninger i svenske medier om at det ble funnet en bombe i lastebilen som ble benyttet under angrepet der fire mennesker ble drept og 15 ble skadd.

– Vi har funnet en gjenstand i bilen som ikke hører hjemme der. Om dette er en bombe eller en eller annen form for brannfarlig innretning, vet vi ikke. Tekniske undersøkelser pågår, sier Eliasson.

