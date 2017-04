Sverige i sorg etter lastebilangrepet

Saken oppdateres.

Minst fire mennesker ble drept og 15 skadd i fredagens angrep, der en lastebil pløyde gjennom mengden av fotgjengere i den travle Drottninggatan. Ifølge vitner holdt lastebilen svært høy fart nedover gågata. Lørdag morgen opplyser overlege Johan Bratt i Stockholm at seks personer er utskrevet, mens ni fremdeles er innlagt ved ulike akuttposter. Blant dem som fremdeles er innlagt er ett av to barn som ble skadd fredag.

Politiet arresterte fredag kveld en person, mistenkt for å være involvert i angrepet. I løpet av natten ble mistanken mot ham styrket og skjerpet til en mer formell mistanke, tilsvarende en norsk siktelse, om terrorforbrytelser ved drap. Den 39 år gamle mannen vil i løpet av lørdagen få oppnevnt en offentlig forsvarer.

Likes til IS

Ifølge Aftonbladet er den pågrepne 39 år gammel og opprinnelig fra Usbekistan. Det er ikke kjent hvor lenge han har vært bosatt i Sverige. På hans Facebook-side skal han ha lagt ut propagandafilmer for den ytterliggående islamistgruppa IS og han skal også ha gitt likes til bilder av blodige ofre etter terrorangrepet under Boston maraton i 2013.

Svensk politi har ikke slått fast at det var den pågrepne 39-åringen som kjørte lastebilen som meide ned menneskene i Stockholm.

Ifølge Aftonbladet ble han pågrepet etter å ha oppført seg merkelig i en butikk i Märsta. Han skal blant annet ha hevdet å stå bak dramaet i Stockholm.

Tomme gater

Etter angrepet ble området rundt åstedet evakuert, samtidig som all kollektivtrafikk med tog og T-bane til og fra sentrum ble stanset fram til midnatt. Folk fikk beskjed om å forlate Stockholm sentrum og store deler av det sentrale Stockholm ble sperret av, kinoer og teatre ble stengt.

I løpet av natten er lastebilen gjerningsmannen kapret og brukte fjernet. Den er brakt inn for tekniske undersøkelser. Store deler av Drottninggatan er fremdeles avsperret, og ved sperringene er det lagt ned blomster til minne om ofrene. Lørdag kveld var statsminister Stefan Löfven ved åstedet og la ned en bukett med røde roser og tente lys.

Mulig pågripelse

Flere medier har rapportert om en annen pågripelse, av en ung mann i Hjulsta, med mulig tilknytning til den siktede 39-åringen. Politiet har verken bekreftet denne andre pågripelsen eller den mulige forbindelsen.

–Hva vi gjør i etterforskningen av det som mistenkes være et terrorangrep, kommer vi ikke til å kommentere i detalj. Etterforskningsavgjørelser tas rundt i regionen, sier Towe Hägg i politiet.

Politiet har satt inne alle tilgjengelige ressurser, fra nasjonale innsatsstyrker, spesialstyrker og sikkerhetspolitiet Säpo. Trusselnivået i Sverige er likevel uendret på nivå tre "økt risiko" for terrorhandlinge