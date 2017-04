Medier: Terrormistenkt 39-åring har tilstått angrepet i Stockholm

Saken oppdateres.

Både Expressen og Aftonbladet navngir den mistenkte gjerningsmannen bak angrepet som Rakhmat Akilov. Avisene siterer anonyme politikilder på at han i avhør har tilstått å ha utført angrepet som kostet fire menneskeliv i Stockholm fredag.

Aftonbladet skriver at 39-åringen hadde synlige skader da han ble pågrepet natt til lørdag, og at skadene oppsto under en brann i førerhuset like etter at lastebilen kjørte inn i kjøpesenteret Åhléns. Brannen skal ha blitt forårsaket av en hjemmelaget bombe bestående av gassflasker, en kjemikalie, spikre og skruer.

Mannen har ifølge avisens kilder sagt at han "bomber Sverige fordi de bomber hans land", at han er muslim, at han tilhører ekstremistgruppen IS, og at de ga ham ordre om å gjennomføre angrepet på Drottninggatan.

Forsvarer Johan Eriksson sier til Expressen at han ikke kan kommentere hvordan klienten stiller seg til mistankene mot ham.

Skulle utvises

Opplysningene fra de to svenske avisene er ikke bekreftet av politiet. Det de har bekreftet, er at 39-åringen skulle utvises, og at han har uttrykt sympati for IS.

Statsminister Stefan Löfven uttalte søndag at han er frustrert over at politiet ikke fikk sendt ham ut. Etter å ha fått endelig avslag på asylsøknaden i fjor sommer, fikk usbekeren en frist på fire uker med å forlate Sverige.

I februar i år ble han etterlyst da svensk politi ikke var i stand til å iverksette utvisningsvedtaket.

– Det gjør meg frustrert, sier Löfven til nyhetsbyrået TT søndag.

– Vanskelige å finne

Avslag på søknad om asyl eller oppholdstillatelse må følges opp med at personen det gjelder, faktisk forlater landet, påpeker statsministeren.

Pär Löwenberg i det nasjonale grensepolitiet sier til TT at rundt 12.000 personer i dag er etterlyst i Sverige på samme vis som 39-åringen var.

Politiet sier de sliter med å spore opp mange av dem.

Politiet undersøker fortsatt hvorvidt 39-åringen hadde medhjelpere, men opplyser at de ikke ser noen konkret risiko for flere angrep.

Ny pågripelse

Påtalemyndigheten bekreftet søndag overfor TT at ytterligere en person er pågrepet, mistenkt for terrordrap, dog med lavere mistankegrad enn 39-åringen.

I alt har politiet gjennomført nærmere 500 avhør og samlet over 70 "digitale bevis". De uttaler at bevisene mot 39-åringen fra Usbekistan er styrket i løpet av etterforskningen.

–Vi er ganske overbeviste om at dette er helt riktig person. Han kommer til å sitte inne resten av sitt liv, sier politiets fungerende kommandosjef Jan Evensson til SVT søndag kveld.

39-åringens forsvarer har uttalt at han tror klienten fremstilles for varetektsfengsling mandag.

Kjærlighetsmanifestasjon

Alle de fire drepte er identifisert. To av dem var svenske, blant dem ei elleve år gammel jente. I tillegg ble en 31-årig belgisk kvinne og den 41-årige britiske statsborgeren Chris Bevington drept.

–Vi er knust over det plutselige og tragiske dødsfallet til vår talentfulle, medfølende og omsorgsfulle sønn Chris, skriver faren John i en uttalelse.

En enorm folkemengde møtte opp på Sergels torg søndag, og holdt på slaget 14.53 –nøyaktig to døgn etter angrepet – ett minutts stillhet for å hedre ofrene for terroren. På torget lå også et hav av blomster, lys og kosedyr som tidligere ble lagt ned utenfor Åhléns.

Ni personer var fortsatt innlagt på sykehus søndag kveld, fire av dem med alvorlige skader.