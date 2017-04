Minnemarkering i Stockholm

Saken oppdateres.

Fra klokken 14 arrangeres en markering etter terrorangrepet i Stockholm. Markeringen arrangeres på Sergels Torg i Stockholm, om lag 2 kilometer fra stedet hvor flere mistet livet under et angrep på fredag.

Tidligere søndag ble politisperringene rundt åstedet fjernet . Siden angrepet skjedde har Drottninggatan blitt fylt med blomster, lys og minneord til ære for de pårørte.

Les mer om angrepet her.