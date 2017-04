Eksplosjon før Champions League-kamp

Saken oppdateres.

Én person skal være skadd etter det politiet beskriver som en eksplosjon utenfor spillerbussen til det tyske fotballaget Borussia Dortmund.

Dortmund skal spille mesterligakvartfinale mot franske Monaco tirsdag kveld.

Rundt en time før kampstart kom imidlertid meldingen om at det hadde oppstått en hendelse utenfor det tyske lagets spillerbuss. En talsmann for tysk politi bekreftet kort tid etterpå at tre sprenglegemer skal ha gått av.

Samtidig ble det opplyst at én person være kjørt til sykehus etter episoden.

Politiet ønsker ikke å gå ute med om den skadde er én av lagets spillere.

Ifølge flere kilder pågikk det ved 20-tiden samtaler mellom representanter for Det europeiske fotballforbundet (UEFA) og klubbene om hvorvidt kampen kan avvikles etter planen.