Trump: NATO er ikke lenger utdatert

Saken oppdateres.

Trump sa at NATO nå er en viktig bidragsyter i kampen mot terror, slik han selv tidligere har bedt om, og at forsvarsalliansen derfor ikke lenger er utdatert.

Trump understreket også at alle NATO-land må etterleve kravet om å bruke 2 prosent av BNP til forsvar.

– Det er en ære å ha deg på besøk og understreke vår forpliktelse overfor NATO, sa Trump til Stoltenberg.

NATOs generalsekretær sa på sin side at han og Trump hadde hatt et produktivt møte, og at det var en glede å møte den amerikanske presidenten for første gang.

– To verdenskriger og en kald krig er ikke bare viktig for Europa, men også Nord-Amerika. Et sterkt NATO er viktig for USA, sa Stoltenberg.

Onsdagens møte er det første mellom den amerikanske presidenten og NATOs generalsekretær.

Stemningen virket jovial og gemyttlig i Det ovale kontor, og Trump håndhilste på Stoltenberg da de hadde satt seg ned foran peisen.