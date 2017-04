- Sjåførene er nyktre og passasjerene er fulle

Saken oppdateres.

Torsdag formiddag avholdt han og et titall kolleger fra svensk politi kontroll av kjøretøy og sjåfører. Rundt 500 biler ble stanset der E14 og länsväg 322 møtes på Staa.

- Vi har sjekket om sjåførene har førerkort og om de kjører med promille. Med bistand fra norsk politi har vi også undersøkt om noen av bilene har kjøreforbud, sier Stefan Holgersson.

Bilene fra Innherred ble også sjekket av Statens vegvesen under turen til Sverige . I Hegra var det imidlertid ingen kontroll, slik det har pleid å være tidligere år.

Adresseavisen utsendte så en patruljebil sjekke et par biler i Meråker, men ikke som del av noen planlagt kontroll. Noen passkontroll var det heller ikke da rånerne fra Sør-Trøndelag og Stjørdal passerte grensen.

LES OGSÅ: Husk passet til harryhandelen

Samling ved Systembolaget

Bortsett fra bøter for manglende bilbeltebruk, ble det ingen reaksjoner som følge av kontrollen noen kilometer før Åre sentrum.

Både på veien og i Åre sentrum har svensk politi i påsken stort fokus på tilstedeværelse og forebygging.

Etter kontrollen tok Holgersson med seg politibetjentene- og studentene inn til Åre og området rundt Systembolaget.

Der hadde flere hundre rånere fra over hele Trøndelag samlet seg på parkeringsplassen.

LES OGSÅ: - De har skjønt at det ikke er fritt frem på disse turene

Bøter for drikking og urinering

De fleste tok turen til Systembolaget for å hamstre opp til hjemturen, og i den forbindelse ble det litt mer travelt for politiet enn under trafikkontrollen.

Flere rånere måtte stå og se på mens politibetjenter helte ut den nyinnkjøpte drikken. For noen av dem ble sverigeturen litt dyrere enn planlagt.

- Vi gir bøter for drikking og urinering på offentlig sted. For drikking må man betale 500 kroner, mens man må betale 800 om man blir tatt for urinering, sier Holgersson.

Les også: Så mye koster det å smugle over grensa