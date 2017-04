USA og PST tror nordmann i al-Qaida er i live

Saken oppdateres.

Dale konverterte til islam i 2008 og besøkte Jemen flere ganger før han forlot sin høygravide kone og reiste til landet for godt mot slutten av 2011, skriver VG . Siden den gang er over 700 medlemmer av al-Qaida på Den arabiske halvøy (AQAP) drept i amerikanske droneangrep, men amerikanerne mener Dale fortsatt lever.

– Ja, vår vurdering er at han er i live. Vi legger til grunn at Dale svært trolig fortsatt er i Jemen. Vi kan ikke kommentere på hans bevegelser i Jemen, sier en talskvinne i det amerikanske utenriksdepartementet til avisen.

Hun ønsker ikke å bli navngitt. Departementet mener Dale har «mottatt terroristtrening og blitt lært opp i å lage bombebelter, improviserte eksplosiver og større eksplosiver til bruk i bilbomber».

Siste livstegn fra Dale var ifølge VG da han i 2015 ringe hjem og snakket med sin mor som døde senere samme år.

Farlig

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) siktet Dale etter terrorparagrafen i 2014. Også de legger til grunn at han lever og at han utgjør en fare.

– Dale antas å utgjøre en trussel mot Vesten og vestlige interesser. Gjennom sitt langvarige opphold hos AQAP antas han å ha opparbeidet både intensjon og kapasitet til å begå terrorhandling, sier politiadvokat Signe Aalling.

En komité i FNs sikkerhetsråd innførte i 2014 sanksjoner mot en gruppe ekstremister, blant dem den terrorsiktede nordmannen. Dale sto allerede på USAs terrorliste. Sanksjonene inkluderer et globalt reiseforbud og sperring av bankkontoer.

I juli 2014 gjorde PST det kjent at de har siktet og etterlyst Anders Dale fordi han har sluttet seg til den jemenittiske grenen av al-Qaida – Al-Qaida på Den arabiske halvøy (AQAP). 15. juli 2014 ble det kjent at Dale var ført opp på amerikanske myndigheters liste over globale terrorister.

Bombetrening

Anders Dale er oppvokst på Østlandet og konverterte til islam i 2008. Han reiste hyppig til Jemen inntil desember 2011, og det er under sine opphold i Jemen at han skal ha sluttet seg til den jemenittiske grenen av al-Qaida.

Daværende utenriksminister i USA, John Kerry, opplyste i 2014 at Dale var ført opp på listen over spesielt farlige globale terrorister etter å ha fått omfattende terrortrening i Jemen. Det amerikanske utenriksdepartementet mener han ble «lært opp til å lage bombebelter, mindre bomber og større eksplosiver til bruk i bilbomber».

Nordmannen antas å ha fått trening av bombemakeren Ibrahim al Asri, som var mannen som sto bak eksplosivene som var sydd fast i undertøyet til en nigeriansk passasjer på et fly som var på vei fra Amsterdam til Detroit første juledag i 2009.