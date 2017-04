- Ja-siden leder i opptellingen

Saken oppdateres.

Tallene, som kommer fra den tyrkiske valgkommisjonen, ble offentliggjort av TV-kanalen NTV søndag ettermiddag, litt under en time etter at valglokalene stengte klokka 16.

Hvis ja-siden vinner, vil 18 endringer i grunnloven tre i kraft. Tyrkias parlamentariske system vil da erstattes med et presidentsystem der statsministerposten avskaffes. President Recep Tayyip Erdogans makt vil økes kraftig.

LES OGSÅ: To personer drept utenfor valglokale

Eksperter forventer et jevnt oppgjør selv om ja-siden med president Recep Tayyip Erdogan i spissen har hatt langt bedre muligheter til å nå fram med sitt budskap under valgkampen enn opposisjonen.

– Et ja fra velgerne med høyest mulig margin vil bli en lærepenge for Vesten, sa Erdogan på sitt siste valgkampmøte. Han har lovet å gjeninnføre dødsstraffen hvis velgerne stemmer ja. Det vil i så fall bety at landets EU-søknad er historie.