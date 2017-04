Ja-siden med knapp ledelse i Tyrkia

Saken oppdateres.

Tallene, som kommer fra den tyrkiske valgkommisjonen, ble offentliggjort av statlige tyrkiske medier tidlig søndag kveld.

Det skjer litt over to timer etter at valglokalene stengte klokka 16, norsk tid.

LES OGSÅ: To personer drept utenfor valglokale

Resultatet av valget ventes å ha store konsekvenser for Tyrkias politiske framtid, ikke minst i forholdet til EU.

Valgdeltakelsen var på omkring 86 prosent, melder TV-stasjonen Haberturk ifølge Reuters.

Hvis ja-siden vinner, vil 18 endringer i grunnloven tre i kraft. Tyrkias parlamentariske system vil da erstattes med et presidentsystem der statsministerposten avskaffes. President Recep Tayyip Erdogans makt vil økes kraftig.

Ja-siden har en stadig knappere ledelse i folkeavstemningen i Tyrkia. Etter at 93 prosent av stemmene er talt opp, har ja-siden 51,9 prosents oppslutning.

– Lærepenge for Vesten

Eksperter forventet et jevnt oppgjør selv om ja-siden med president Recep Tayyip Erdogan i spissen har hatt langt bedre muligheter til å nå fram med sitt budskap under valgkampen enn opposisjonen.

– Et ja fra velgerne med høyest mulig margin vil bli en lærepenge for Vesten, sa Erdogan på sitt siste valgkampmøte. Han har lovet å gjeninnføre dødsstraffen hvis velgerne stemmer ja. Det vil i så fall bety at landets EU-søknad er historie.

Mer enn 55 millioner tyrkere hadde stemmerett under folkeavstemningen. Tidlige resultater viste et klart flertall for ja-siden, men etter hvert som resultatene tikket inn søndag ble forspranget stadig mindre.

Forvirring

Ifølge tyrkiske valgmyndigheter oppsto det forvirring rundt bruken av et spesielt stempel under avstemningen. Stempelet som var i bruk i mange valglokaler, var preget med ordet "ja", og ikke ordet "stem".

Velgere som ville stemme nei til grunnlovsendringene måtte derfor stemple "ja" på den delen av stemmeseddelen som var merket med "nei", opplyser lederen for valgkommisjonen Sadi Guven.

Det er uklart hvor mange valglokaler som var omfattet, men stemmesedler der det gale stempelet er brukt blir regnet som gyldige, ifølge tyrkiske valgmyndigheter.