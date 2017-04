Adidas beklaget uheldig epost til maraton-løpere

Saken oppdateres.

Emnelinjen i eposten som ble sendt ut til samtlige deltakere lød «Gratulerer, du overlevde Boston maraton», melder avisen Boston Post.

Flere av mottakerne skal ha ansett ordlyden for å være ufølsom all den tid maratonløpet ble rammet av et terrorangrep i 2013. Tre mennesker mistet livet og mer enn 260 andre ble skadd da to bomber gikk av nær målstreken for fire år siden.

– Vi er svært lei oss, skrev Adidas på Twitter tirsdag.

– Det er åpenbart at vi ikke hadde tenkt gjennom den ufølsomme emnelinjen vi sendte ut, het det videre fra sportsutstyrsgiganten.