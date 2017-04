- Folk blir bedt om å holde seg borte fra området

Saken oppdateres.

Fanny Hohle (26) fra Byåsen i Trondheim studerer psykologi i Paris og bor i Arrondissement, en bydel sør i den franske hovedstaden. Hun var i kveld på en restaurant ca fem kilometer fra Champs-Elyseès da skyteepsioden fant sted, og fikk sms fra en bekymret venninne i Trondheim om hendelsen.

Vet foreløpig lite

- Jeg ble litt stressa med en gang, men det vi vet etter å ha lest politiets Twitter er at en politimann er drept, og en antatt gjerningsmannen er drept. Fransk politi vet ennå ikke om det dreier seg om et ran eller om det er terror. Folk blir geleidet bort fra området der det skjedde, og blir bedt om å holde seg borte fra dette området. Restauranter og kafeer i nærheten har stengt, forteller Hohle og tilføyer at mediene i Norge ser ut til å dramatisere hendelsen langt mer enn franske medier.

- Mediene er raskt ute med å kalle det et terrorangrep bare et kvarter etter at det hadde skjedd. Donald Trump er allerede ute og kondolerer. Dette er en dramatisering som bidrar til mer frykt enn det er grunnlag for nå, sier Hohle. Verken hun eller studievenner hun vanker sammen med går rundt og tenker på terror i det daglige.

Ingen dramatikk i andre bydeler

- Det er ikke noe vi snakker mye om, men det er jo ubehagelig når det skjer episoder som dette. Vi var ute på gaten da vi fikk beskjeden. Da var alt som vanlig, og det er det fortsatt. Folk hygger seg og fortsetter som før. Akkurat her er det ikke noe dramatikk, sier Hohle. Hun leste en artikkel fra Le Parisien og der står det at man ikke vet foreløpig om det kan være en terroraksjon.

- Vi følger med på politiets Twitter her, de er ganske nøkterne med informasjon, og langt mer nøkterne enn medier i Norge. Det totale antall terroangrep er jo lavt med tanke på hvordan det var tidligere. Jeg tror hissig mediedekning fører til at folk blir unødig engstelige, og det er jo det eventuelle terrorister ønsker å oppnå, sier Hohle.