Hollande: Angrepet på Champs-Élysées ser ut som terror

Saken oppdateres.

Hollande kalte tidligere torsdag kveld inn til hastemøte i etterkant av skyteepisoden på paradegata i Paris. En politibetjent er bekreftet drept, ytterligere to personer er alvorlig såret. Den antatte gjerningsmannen er også bekreftet drept.

Antiterroravdelingen av den franske påtalemyndigheten opplyser at de etterforsker av hendelsen, skriver Le Figaro . Hollande sier torsdag kveld at han er sikker på at en terroretterforskning er den riktige framgangsmåten for å etterforske hendelsen.

Ekstremistgruppa IS tar via nettsiden Amaq på seg på seg ansvaret for skyteepisoden i Paris.

– Gjerningsmannen bak angrepet på Champs-Élysées i sentrum av Paris er en belgier som er IS-kriger, skriver det IS-tilknyttede nettstedet Amaq, som til stadighet brukes som talerør for gruppa.