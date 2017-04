Trump nekter Exxon å gjenoppta oljeboring i Russland

Saken oppdateres.

Finansminister Steven Mnuchin sier i en kunngjøring fredag at det er uaktuelt å lette på noen av sanksjonene som i dag nekter flere amerikanske selskaper, deriblant oljegiganten Exxon, å drive oljeboring i Russland.

Beslutningen kommer to dager etter at det ble kjent at Exxon hadde søkt om unntak fra sanksjonene slik at selskapet kunne gjenoppta et felles boreprosjekt som det amerikanske selskapet har med det statlige russiske oljeselskapet Rosneft.

Henvendelsen fra Exxon har vært gjenstand for en potensiell pikant interessekonflikt for Trump-administrasjonen ettersom utenriksminister Rex Tillerson var Exxons øverste sjef før han ble minister.

Tillerson var blant dem som drev intens lobbyvirksomhet mot innføring av sanksjonene mot Russland i 2014. Sanksjonene ble innført som svar på Russlands annektering av den ukrainske Krim-halvøya.