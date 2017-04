Brende: - Le Pens politikk innebærer stor usikkerhet

Saken oppdateres.

I sin kommentar til NTB om første runde av presidentvalget i Frankrike tar Brende utgangspunkt i at det blir sentrumskandidaten Emmanuel Macron mot ytre høyres Marine Le Pen i neste valgomgang.

– For Norge er det viktig at Frankrike fortsatt vil være en innflytelsesrik og sterk partner i det videre europeiske samarbeidet, og i sikkerhetspolitikken. Det programmet Le Pen er gått til valg på bryter med viktige europeiske liberale verdier og innebærer betydelig usikkerhet om veien videre og for Frankrikes rolle i Europa, sier Brende.

Han understreker at et sterkt og samlet Europa er viktig for felles løsninger i utenriks- og sikkerhetspolitikken.

– Macron og Le Pen gir helt ulike svar på disse utfordringene. Frankrike står overfor to tydelige alternativer. Det er nå opp til franske velgere å avgjøre, sier Brende.

Han er generelt bekymret for at politikere flere steder i Europa vinner fram med det Brende mener er overforenklede svar på komplekse problemer. Uansett utfall av valgets neste omgang, understreker Brende at Norge vil bestrebe seg på å ha et godt samarbeid med Frankrike, som er Norges femte største handelspartner.