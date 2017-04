Le Pen går midlertidig av som leder for Nasjonal front

Saken oppdateres.

I et TV-intervju mandag begrunner hun avgjørelsen med at hun vil heve seg over partipolitikken fram mot andre omgang i presidentvalget.

– I kveld er jeg ikke lenger leder for Nasjonal front. Jeg er presidentkandidat, sa Le Pen.

«Permisjonen» som partileder kan være et forsøk på å appellere til nye grupper av velgere. Le Pen har lenge jobbet for å endre profilen til Nasjonal front, som tidligere ofte ble anklaget for rasisme og antisemittisme.

Da Le Pen presenterte sitt valgprogram i februar, la hun vekt på at programmet ikke var partiets, men hennes eget.